عام / تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
برلين 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1770 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 228621.
و أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9253 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء أكثر من 204 ألف حالة.
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