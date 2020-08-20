طرابلس 01 محرم 1441 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين معالي وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، مبينة تصريحات سموه أنه جرت مناقشة أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا وحمايتها من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أمن المنطقة أجمع.وأشارت إلى لقاء قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة، موضحة أن اللقاء يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية الشريفةلجيشها الوطني في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والمستعمرين.ونقلت تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه على استعداد للالتقاء بكل الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، ولاسيما الالتقاء برئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيله صالح في المغرب من أجل الدفع بالحوار بين مختلف الأطراف الليبية.وتطرقت إلى إعلان مجلس النواب أن الأولوية الآن لما يحدث على الساحة هو استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا، مؤكدا التزامه بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة، ومجددا تأكيده ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مفيدة أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل أكد على أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين على توثيق الانتهاكات الدائرة هناك.// انتهى //07:15ت م0012