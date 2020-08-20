إسلام آباد 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التزام المملكة العربية السعودية السلام خياراً استراتيجياً، واستناده على مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وأنها تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقويضاً لحل الدولتين.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سريلانكا وبخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري.وعرجت إلى تطورات فيروس كورونا في باكستان، حيث تشهد الإصابات اليومية تراجعاً مستمراً منذ أسابيع، وتم تسجيل 613 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.ونشرت خبر إصابة رئيس حزب بلوشستان الوطني سردار أختر مينغل بفيروس كورونا المستجد.وأبرزت تجديد باكستان مطالبتها بضرورة رفع القيود والحصار العسكري الذي فرضته الحكومة الهندية على الكشميريين في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم جامو وكشمير.وتناقلت إعلان الشرطة الباكستانية عن قضاء قواتها على اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي الجنوبية.وتابعت تطورات عملية السلام الأفغانية، ونجاح الأمن الأفغاني في القضاء على عضو بارز في تنظيم داعش الإرهابي.وأشارت صحف باكستان إلى إعادة فتح المصالح السياحية الكبرى في بنغلادش بعد 5 أشهر من إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.// انتهى //07:25ت م0014