بيروت 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمواقف العربية والدولية التي صدرت تأييدا للحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والذي أدان عنصر من حزب الله الإرهابي بارتكابها، في حين لم تنجح الاتصالات والمشاورات الجارية بين الفرقاء المعنيين لبلورة صيغة حل بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.ولفتت الانتباه إلى إعلان المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمس أن اجتماع اللجنة الدستورية المقرر سيتم بناء على اتفاق جهتي الأزمة الحكومة والمعارضة وهو الأول بينهما لوضع الأسس الدستورية.وأخبرت صحف الخميس عن إعلان وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-27" انطلقت أمس لاعتراض طائرة استطلاع أميركية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس أن الولايات المتحدة ستفعّل قريبًا آلية تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران على الرغم من معارضة حلفائها الأوروبيين.وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان في تصريح أمس أنّ بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة.وأوردت صحف لبنان تأكيد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في أعقاب قمة طارئة لقادة الدول الأعضاء في التكتل أمس أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.// انتهى //08:32ت م0017