عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة المغربية بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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