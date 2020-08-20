جيزان 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، صامطة ، والدرب ، والطوال ، والعيدابي ، والداير بني مالك ، والريث ، والعارضة ،وضمد ، وفيفا ، وهروب ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //09:45ت م0021