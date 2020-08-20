الخليل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وداهمت عدة منازل في مناطق بيت زعتة وشعب السير ووسط البلدة، واعتقلت علاء صادم الصليبي.وفي ذات السياق ذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت حسين يوسف جوابرة بعد مداهمة منزل ذويه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا جنوبًا واعتقلت نديم سمارة الدراويش ، ونصبت عدة حواجز عسكرية على المداخل الرئيسية .// انتهى //10:57ت م0038