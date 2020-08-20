الباحة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسنظمت وزارة السياحة أمس، في الباحة ورشة عمل تناولت استراتيجية السياحة في المنطقة التي تبدأ أولى نتائجها بالظهور بنهاية عام 2022، بحضور وكيل إمارة المنطقة حمد بن صالح السياري، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومشاركة قطاعات الوزارة وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.واستعرضت وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها ممثلة بصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة الأدوات التي سيتم تفعيل هذه الاستراتيجية من خلالها.كما تطرقت وزارة السياحة إلى ملامح خطوات التنمية السياحية في المنطقة التي يعززها جملة أمور تتمثل في البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات ويتم ذلك من خلال الوزارة، والحاضنة التمويلية من خلال صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى تسويق المنطقة للسياح في الداخل والخارج عن طريق الهيئة السعودية للسياحة.بدورهم أعرب رجال الأعمال المشاركين في الورشة عن حماسهم لهذه الخطوات التحفيزية، لأن نتائجها ستسهم في توفير المزيد من الوظائف لأبناء وبناتالمنطقة، إضافة إلى الإسهام في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في القطاع.// انتهى //10:57ت م0039