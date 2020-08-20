بغداد 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها, لليوم الثاني على التوالي على الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن حاليًا على رأس وفد حكومي رفيع.وأبرزت الصحف المحاور التي من المتوقع أن يتناولها اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم، منوهة بجدول الأعمال الذي يتضمن عقد لقاءات مع شخصيات اقتصادية وصناعية، وجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأمريكي.وسلطت الصحف الضوء على اللقاء الذي عقده الكاظمي بمقر إقامته في واشنطن أمس مع مدير عام صندوق النقد الدولي والذي تركز حول أوجه التعاون بين العراق والصندوق, وتناولت المحاور التي ركز عليها المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية العراق والولايات المتحدة في واشنطن أمس, ومن بينها أوجه التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والنفطية والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والاقتصاد والاستثمار.وتطرقت صحف اليوم إلى المطالبات المتكررة من جهات عدة سياسية وبرلمانية باستئناف عقد جلسات مجلس النواب لإقرار عدد من القوانين المهمة, من بينها قانونا الانتخابات والمحكمة الاتحادية.// انتهى //10:58ت م0040