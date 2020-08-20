نجران 1 محرم 1442هـ الموافق 20 أغسطس 2020م واسقدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة عدداً من السلال الغذائية والتمور للأسر المستفيدة من خدماتها، ضمن مبادرة ‫"وطن العطاء", برعاية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية، التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدماتها، مقدمةً شكرها لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة على مبادرته تجاه جمعية "البر بيدمة" وجمعيات المنطقة كافة.// انتهى //11:03ت م0042