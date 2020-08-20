سياسي / الإعلان عن بدء الجولة الثالثة لصياغة الدستور السوري في 24 أغسطس بجنيف
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
جنيف 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
أعلن المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون عن التحضير لعقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري في ٢٤ أغسطس الجاري في جنيف ، واصفاً هذه الاجتماعات بأنها بالغة الأهمية لوضع عقد اجتماعي للسوريين بعد ١٠ سنوات من الحرب والمعاناة ، والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ .
وأوضح بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن أن اجتماعات اللجنة توقفت قبل ٩ اشهر بسبب الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول جدول الأعمال ، ثم جائحة كورونا .
ودعا بيدرسون أعضاء اللجنة السورية للقدوم إلى جنيف والانخراط بجدية في جوهر المناقشات دون شروط مسبقة ، ودفع المفاوضات للأمام وعقد سلسلة من الاجتماعات بطريقة منتظمة خلال الأشهر المقبلة .
كما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا كما نص قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لتهيئة الأجواء للمسار السياسي وبناء بعض الثقة ، وكذلك للسماح بمكافحة جائحة كورونا، وضمان إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتوضيح مصير الأشخاص المفقودين .
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