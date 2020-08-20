بريدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم في مهرجان بريدة للتمور لهذا العام ١٤٤١هـ.وتضمنت المشاركة وجوداً ميدانياً مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم، إضافة إلى المشاركات التوعوية عبر اللوحات التوعوية والوقائية تفعيلاً لحملة "خذوا حذركم" التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات على العاملين بالميدان، تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، منوهاً بالتقيد بالتعليمات الصادرة وعدم التهاون بها.وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود فرع الرئاسة العامة بالمنطقة للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات المقامة في المنطقة.// انتهى //11:11ت م0046