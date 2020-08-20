الدمام 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة الكشف على مساكن العمالة المكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة أمس، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة مدير مكتب الموارد البشرية بمحافظة الخبر منصور ال بن علي.وناقش الاجتماع تقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا وبشكل خاص مدى انتشاره في مساكن العمالة في المنشآت الخاصة، حاثا المنشآت على ضرورة التأكد من تطبيق اشتراطات (وقاية) داخل سكن العمالة الوافدة والتعاون بالالتزام وتطبيق التعليمات الخاصة بمساكن العمالة الوافدة للحد من انتشار هذا الوباء.وخرجت اللجنة التي شارك فيها (محافظة الخبر، مكتب الموارد البشرية بالخبر، بلدية الخبر، بلدية الظهران، شرطة الخبر، شرطة الظهران ووزارة الصحة) بتوصيات لمتابعة أعمالها ومواصلة الجهود الحثيثة للحد من انتشار العدوى.// انتهى //11:25ت م0048