مكة المكرمة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسألقى المدرس بالمسجد الحرام الدكتور حمزة بن حسين الفعر أمس، محاضرة بعنوان "التوكل على الله واليقين بقدرته وحكمته"، ضمن البرامج التوجيهية بالمسجد الحرام لهذا العام والتي تقام عن بعد.واستعرض الدكتور الفعر، معاني التوكل على الله، حيث يحصل معنى العبودية التي خلق من أجلها الانسان وكلف بها في كل ما يأتي وما يذر وفي كل ما يصيبه أو يخطئه طاعة لربه يؤجر عليها وتكسبه الرضا واليقين، جاء في الحديث الصحيح قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:{ عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ}، وأنه إذا وصل المسلم إلى هذه المرتبة صدق يقينه بقدرة الله عز وجل وأنه لم يصيبه شيئا إلاإذا قدره الله عليه لقوله تعالى ‏{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}.يذكر أنه يمكن إعادة الاستماع إلى هذه المحاضرة من جميع أنحاء العالم عبر رابط منصة منارة الحرمين‏ http://manaratalharamain.gov.sa.// انتهى //11:27ت م0049