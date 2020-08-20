القريات 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن" في القريات 441 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، عبر 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المحافظة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:27ت م0050