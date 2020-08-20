عام / أكثر من 400 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
القريات 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
استقبلت عيادات "تطمن" في القريات 441 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، عبر 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المحافظة.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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11:27ت م
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