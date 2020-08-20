سكاكا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على عرض عن عدد من المشروعات التنموية والتطويرية التي تعتزم أمانة المنطقة تنفيذها في مدينة سكاكا.جاء ذلك خلال استقباله اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من وكلاء الأمانة.وفي بداية اللقاء أكد سمو أمير منطقة الجوف أن المشروعات البلدية التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة، تأتي نتاجاً لما ينعم به القطاع البلدي من اهتمام وعناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من أجل الاهتمام بالمواطن كونه المحور الأساسي لعملية التنمية وتعزيز البُعد الإنساني، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030 .وأكد سموه على الارتقاء بجودة خدمات القطاع البلدي، بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المدينة وزوارها، ويتماشى مع أهداف رؤية 2030، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.واطلع سمو الأمير فيصل بن نواف لعرض من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان عن جهود الأمانة في مكافحة التشوه البصري والعمل على تطوير بعض المواقع والميادين في مدينة سكاكا، حيث اطلع سموه على مخططات تطوير المنطقة المحيطة لقلعة زعبل الأثرية، وتطوير الوسط التجاري بمدينة سكاكا، "أسواق الشلهوب"، وتحسين عدد من التقاطعات والميادين، وتطوير تنمية الاستثمارات البلدية للأمانة والبلديات التابعة .ووجه سمو أمير منطقة الجوف بالعمل على إشراك شباب وفتيات المنطقة بالأعمال الفنية ذات الطابع الجمالي والاستفادة من إمكانيات الفنانين التشكيليين في التصاميم للمجسمات الجمالية في المواقع والميادين التي تعمل أمانة المنطقة والبلديات على تطويرها وتحسين المشهد الحضري.من جانبه أعرب أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان عن شكره وامتنانه للدعم الذي يحظى به القطاع البلدية في المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، التي تترجم عناية ودعم قيادتنا الرشيدة للخدمات البلدية والنهوض بها، وما يوليه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لمشروعات المنطقة.// انتهى //12:35ت م0067