بريدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستشارك العديد من الأسر المنتجة في مهرجان بريدة للتمور لهذا العام، لإبراز منتجاتهم والاستفادة من مرتادي المهرجان لما يعود عليهم بالنفع من الباعة والدلالين والزوار.وخصصت إدارة المهرجان مواقع محددة للأسر المنتجة لبيع منتجاتهم مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم وسلامة الزوار، كما تنوعت نشاطات الأسر المنتجة بما يلبي احتياجات المرتادين منذ الصباح الباكر، مما يسهل على المرتادين شراء ما يحتاجونه من مأكل ومشرب داخل السوق وعدم خروجهم لاقتنائها.// انتهى //12:41ت م0069