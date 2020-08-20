الرباط 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تتبعها للوضعية الوبائية المقلقة بالمغرب لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي سجل مزيدًا من الإصابات في عدد من المدن الكبرى، وتجاوز عدد المصابين به 46 ألف مصاب، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 743 حالة وفاة.وأخبرت الصحف عن تعيين الدبلوماسي المغربي السابق محمد أوجار، رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا، التي تم إحداثها من طرف مجلس حقوق الإنسان في يونيه الماضي، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.وتابعت الصحف التطورات في الساحة اللبنانية، في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والذي أدان عنصر من حزب الله الإرهابي بارتكابها.وتناولت الصحف التطورات المتسارعة التي شهدتها مالي بعد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قد أعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان، بعد ساعات من اعتقاله إلى جانب رئيس وزراءه من قبل متمردين عسكريين في انقلاب عسكري إدانته الأسرة الدولية، وقررت على إثره دول غرب أفريقيا إغلاق الحدود مع مالي.وتطرقت الصحف إلى فوز جو بايدن رسميًا بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي له، لخوض الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.// انتهى //12:46ت م0070