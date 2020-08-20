الدمام 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسحصلت أمانة الشرقية على تحديث شهادة الآيزو العالمية في أمن المعلومات (ISO27001)، وذلك بعد مواصلة نجاحاتها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.وتهدف استراتيجية الإدارة العامة للأمن السيبراني في الأمانة إلى تطبيق المعايير الأمنية والتقنية اللازمة لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية في البنية التحتية للأمانة بما يتكامل مع تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية.ويأتي هذا الإنجاز من خلال تنفيذ الأمانة استراتيجية تطبيق معايير الأمن السيبراني، وضمن الإنجازات التي حققتها الأمانة في إدارتها المختلفة وبلدياتها في عدد من المجالات على مختلف الأصعدة، وفقاً لاستراتيجيتها في تنفيذ مشاريع الأمانة بجودة عالية وتطبيق المعايير الدولية اللازمة للتقليل من المخاطر المحتملة على البنية التحتية من البيئة التقنية وبيئة العمل، وشبكاتها، وأنظمتها، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية، حيث تسعى إلى حماية ممتلكاتها التقنية من الكوارث والأزمات المحتملة والحد منها، ورفع مستوى جودة العمل والارتقاء به إلى مستويات متقدمة بشكل يحقق أهدافها المنشودة.// انتهى //12:46ت م0071