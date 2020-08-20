ظهران الجنوب 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة في اللجنة التنفيذية لمبادرة نشامى الحي 8 مبادرات نوعية ضمن حزمة مبادرات نشامى الحي، بمشاركة 82 متطوعاً ومتطوعة.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجان الميدانية سعيد بن سعد الوادعي أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير والمشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، الذي أطلق مبادرة نشامى عسير، وتهدف إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بجميع شرائحه للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية الإخماد، واستمرارا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة عسير، حيث نفذ الفرع مبادرة نشامى الحي لتفعيل دور لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة، لتتفاعل مع المجتمع المحلي وتحقق مستهدفات الاستراتيجية بشكل أكثر دقة واحترافية.وأضاف أن فريق العمل حرص على اختيار الفرص التي تعزز من جانب الترابط الاجتماعي، بما يحقق الهدف الأسمى لهذه المبادرة، و إعادة الوهج للقرية الأثرية لما لها من أهمية بالغة في نفوس المجتمع، حيث قسم فرق العمل بناء على مهاراتهم وقدراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على القيمة التاريخية والتراثية للمباني، والبحث عن المعلومات المؤكدة للأحداث التي حدثت في ذلك العهد، فتم إعادة تأهيل أول مستشفى في المحافظة، وكذلك أول مدرسة تم تأسيسها ، ومبنى المحكمة والمالية.واثنى الوادعي على تعاون محافظ ظهران الجنوب وبلدية المحافظة وجميع الجهات الحكومية والأمنية على جهودهم ودعمهم المستمر، ورجال الأعمال من أبناء المحافظة، الذين قدموا الدعم المادي والعيني والمعنوي لجميع العاملين في الميدان، وملاك المنازل في القرية على تعاونهم الغير مستغرب في إنجاح هذه المبادرة.// انتهى //12:47ت م0073