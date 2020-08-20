تونس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسمنعت السلطات التونسية دخول أي شخص إلى أراضيها بدون شهادة فحص مخبري تؤكد سلامته من مرض فيروس كورونا المسجد (كوفيد 19).وأوضح وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال مؤتمر صحفي إنه لن يتم السماح لأي مسافر بالدخول إلى الأراضي التونسية إلا بعد الاستظهار بتحليل سلبي يثبت خلوه من الفيروس مهما كانت المنطقة القادم منها.// انتهى //12:47ت م0074