اقتصادي / "برنت" ينخفض بنسبة 0.66 %
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
لندن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" ، للعقود الآجلة صباح اليوم مع تزايد المخاوف من استمرار تباطؤ الطلب العالمي.
وتراجع سعر برميل "برنت" بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم بمقدار 30 سنتا، ما يعادل 0.66 % عند 45.07 دولاراً أمريكيًا للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89% أو ما يعادل 38 سنتا، عند 42.55 دولاراً أمريكيًا للبرميل.
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