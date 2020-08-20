لندن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" ، للعقود الآجلة صباح اليوم مع تزايد المخاوف من استمرار تباطؤ الطلب العالمي.وتراجع سعر برميل "برنت" بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم بمقدار 30 سنتا، ما يعادل 0.66 % عند 45.07 دولاراً أمريكيًا للبرميل.كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.89% أو ما يعادل 38 سنتا، عند 42.55 دولاراً أمريكيًا للبرميل.// انتهى //12:48ت م0075