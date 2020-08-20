سنابس 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بسنابس اليوم، ٨ مبادرات لمستفيديها من الفقراء والأيتام، وذلك ضمن خطتها التشغيلية للنصف الأول العام الحالي١٤٤٢هـ .وأوضح رئيس الجمعية إبراهيم عبدالله الزوري، أن هذه المبادرات تلامس احتياجات مستفيدي الجمعية، من توفير الاحتياجات المدرسية، وصيانة منازل لبعض المستفيدين، واستبيان لقياس مدى رضى المستفيدين والمشتركين واستقبال آرائهم وأفكارهم، إضافة إلى تقديم مساعدة الزواج لبعض المحتاجين.// انتهى //12:49ت م0077