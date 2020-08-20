الخبر 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، درساً علمياً أسبوعياً كل يوم أحد وخميس خلال شهر محرم الجاري، يلقيه عبدالرحمن بن محسن النعمي بجامع عائشة بنت أبي بكر الصديق ــرضي الله عنهماــ بالخبر الجنوبية بعد صلاة العشاء، حيث يلقي كل يوم خميس درساً في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكل يوم أحد يلقي درساً في شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة.وتأتي هذه الدروس ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:50ت م0078