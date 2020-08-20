سياسي / الكوت ديفوار تعلن عن تعليق معاملاتها المالية مع جمهورية مالي
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
أبيدجان 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
أعلنت الكوت ديفوار اليوم، تعليق معاملاتها المالية مع جمهورية مالي، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أمس الأول.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس ) قد أعنت أيضًا أنها قامت بتجهيز القوة العسكرية ضمن خطتها للتعامل مع التمرد العسكري في مالي، فيما أدان الاتحاد الإفريقي "بشدة" هذا الانقلاب.
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