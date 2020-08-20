الباحة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأطلق مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق أمس, مبادرة "بيتي مدرستي", والتي تستهدف أسر طلاب وطالبات التعليم العام بالمحافظة, وتعنى بتحفيزهم لتجهيز بيئة منزلية داعمة للتعليم والتعلم.ونوه الدكتور الجالوق بأن هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة الذي يتابع عن كثب جهود الإدارة في هذا الشأن، كما أنها واحدة من مبادرات الإدارة لنشر ثقافة التعليم والتعلم "عن بعد" ؛ حرصًا منها على رفع كفاءة تعامل الأسرة مع هذا النوع من التعليم في هذه المرحلة التي تضطلع فيها الأسرة بمسؤوليتها في نموذج التعليم عن بُعد، حيث أصبحت تمثل جهة الإشراف المباشر على الأبناء وهي المسؤولة عن عمليات التهيئة وتقديم الدعم والمشاركة في عمليات التقويم.وبينت أن هذه المبادرة تتمثل في تجهيز الأسرة بيئات منزلية مناسبة للتعلم، وتبرز جهودها وتعـد عن قدرتها على المشاركة في عمليات التعليم عن بُعد لإيجـاد بيئة منزلية تعليمية تمكّن الأبناء من اكتساب المهارات والمعارف "عن بعُد" وتكسب الأبناء مهارات التعلم الذاتي .وأكد مدير الإدارة العامة للتعليم بالمخواة أنه هناك فريق عمل للمبادرة يقدم أنواع الدعم التقني والفني والتعليمي والإرشادي عبر رابط خاص بالمبادرة على مدار 7 أسابيع، حيث يستقبل فريق العمل المنتجات التعليمية المختلفة من الأبناء والأسر والتي تتنوع بين "بيئات صفية منزلية - مقاطع فيديو - أوراق عمل - حلول تقنية للتعلم - مشاركة التعلم مع الزملاء - وفرق تعاونية للتعلم", في مسارات المبادرة التقنية والفنية، فيما تتولى اللجنة تقييم الأعمال وفق بطاقات تقييم مصممة لذلك, منوهاً أنه تم رصد جوائز عينية ومادية قيمة وسيتم إعلان النتائج وتكريم الأعمال الفائزة ونشرها إعلامياً وتوثيقها لتصبح مادة متاحة للاستفادة منها من بقية الأسر وصولاً إلى تحويل هذه الثقافة إلى سلوك .// انتهى //13:51ت م0100