الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم , توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة ميدانية لعدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءاتالاحترازية والوقائية , وشارك في توزيع المقررات الدراسية.وحث الوهيبي أولياء الأمور على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي , كما شدد على الهيئة الإدارية والتعليمية المشاركة الفاعلة في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية .//انتهى//14:18ت م0105