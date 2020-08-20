المدينة المنورة 01 محرم 1442هـ الموافق 20 أغسطس 2020م واسأنشأت جامعة طيبة مركزاً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، وتبادل البيانات الحكومية المشتركة ، وتم تكليف الدكتورة رحاب البلادي مشرفة على المركز.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن الهدف من المركز هو الإسهام في دعم الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأهيل وتمكين الكفاءات الرقمية من مساهمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل على تقديم خدمات رقمية أفضل للمستفيدين.وأضاف معاليه أن المركز يسعى لتوفير أدوات رقمية ومنهجية عمل تساعد على قياس التحول الرقمي بالجامعة بشكل مستمر، وتسخير التقنيات الحديثة لتبني الأساليب الإبداعية والمبتكرة، مؤكداً سعي الجامعة إلى ترسيخ التقنيات الحديثة كأهم روافد التدريب، وتطويع التقنيات المتجددة للتأهيل وتمكين منسوبي الجامعة، وتعزيز الأفكار الملهمة، وإعادة تشكيل بعض الإدارات والأقسام إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني .// انتهى //14:19ت م0106