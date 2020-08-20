الأحساء 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسوقّعت جامعة الملك فيصل اتفاقية لإستخدام نظامًا إلكترونيًّا متكاملاً لإدارة مجلتها العلمية مع إحدى الشركات المتخصصة، لتمكين الباحثين على المستوى العالمي من تسليم وتحكيم وتتبع أوراقهم خطوة بخطوة في ضوء نظام إلكتروني تفاعلي وشفاف.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، حرص الجامعة واهتمامها بالنشر العلمي وجودته، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للنجاحات التطويرية التي تشهدها مجلة الجامعة العلمية، وتحقيق تكامل منظومة العمل الإلكتروني التفاعلي بها، لممارسات رائدة في مجال النشر العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، كما تمثل جزءا من مشروعها تجاه الحوكمة الإلكترونية لجميع منظومة الجامعة الإدارية.من جانبه عدّ وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الهجهوج، انضمام المجلة إلى قائمة المجلات الرائدة التي تستخدم Scholar One خطوة مهمة في سعي المجلة الدؤوب من خلال خطتها التطويرية إلى الانضمام إلى (ISI Clarivate Analytics ) حيث إن أوعية النشر التي تصدر عن دور نشر عالمية تستخدم هذه الخدمة لتنظيم العمل بها بشكل أكثر مهنية واحترافية.فيما أكد رئيس هيئة تحرير المجلة العلمية الدكتور عبد الرحمن الليلي سعي المجلة إلى تبني كافة الممارسات الدولية المتميزة، من خلال عمل مقارنات مرجعية مع أعرق المجلات العالمية، حيث تتيح هذه الخدمة للباحثين على مستوى العالم "إنشاء حساب" على موقع المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ليتسنى لهم إدراج كافة بياناتهم الأكاديمية وبيانات التواصل ومن ثمَّ تسليم أوراقهم وفق الضوابط الخاصة بقواعد النشر والتي تم إدراجها بشكل آلي في خدمة ScholarOne ، وعليه فالنظام بشكل إلكتروني لن يستقبل الأوراق ما لم تكن مستوفاة لقواعد النشر بالمجلة مثل عدد كلمات الورقة ووجود ملخص باللغتين العربية والإنجليزية وغيرها، كما يمكن للباحث من خلال الخدمة ترشيح محكمين متخصصين في ضوء الضوابط الانتقائية التي تم تحديدها مسبقاً على النظام، ثم متابعة كل معاملة إجرائية تحدث على الورقة سواء من قِبل المحررين أو المحكمين بشكل إلكتروني وشفاف تماماً حتى مرحلة الحصول على خطاب القبول والإصدار.// انتهى //14:23ت م0108