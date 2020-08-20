طبرجل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأشاد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع بما شاهده من تجهيزات وإمكانات في مجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة طبرجل ، مؤكداً أن الجامعة لديها بنية تحتية تؤهلها إلى تقديم مخرجات ذات جودة عالية وكفاءة ، وتحقيق منجزات متقدمة خصوصاً في ظل الدعم الذي نحظى به من القيادة الرشيدة - أيدها الله - .جاء ذلك خلال زيارته أمس لمجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة طبرجل يرافقه وكلاء الجامعة ، اطلع خلالها على التجهيزات التقنية والفنية والإمكانات المتوفرة وأعمال الصيانة الدورية والاستعدادات اللازمة لانطلاق العام الجامعي الجديد والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تضمن استمرار العملية التعليمية عن بُعد ، مستمعاً لشرح من وكيل كلية العلوم والآداب بطبرجل الدكتور طامي الشمري عن المجمع وخطط العمل الحالية والمستقبلية وجهوده في سبيل تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها والعمل على استحداث برامج جديدة يتطلبها سوق العمل ، كما تجول في عدد من القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل والمختبرات وقاعة المحاضرات، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ووحدة التطوير والجودة والمعامل والمختبرات ، كما شاهد مكتبة المجمع التي تتضمن المراجع العلمية للمقررات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي، والوحدات الأكاديمية المختلفة والمكتبة المركزية وعيادة الطالبات.ونوه رئيس جامعة الجوف بما أنجزته الجامعة من أعمال القبول والتسجيل والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال المدة الماضية ، مؤكدا ان ما يهمنا في المقام الأول هو الطالب ويجب أن نهيئ له كافة احتياجاته دون نقصان وأن نخلق له بيئة تعليمية مثالية لضمان مخرجات ذات كفاءة عالية ، داعياً لاستثمار الإمكانات التي وفرتها الدولة في سبيل تطوير قدرات الطلبة وخدمة المجتمع والنهوض بالعملية التعليمية والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتقدمة ، مشدداً على أنه لا يوجد تعليم حقيقي وفاعل بدون وجود عضو هيئة تدريس متميز.كما شدد الدكتور الشايع على أهمية البحث العلمي ودوره في مجالات عدة ومنها رفع اسم الجامعة في التصنيفات المتقدمة التي نطمح لها ، وكذلك الاستمرار في خدمة المجتمع والتفاعل معه وتلبية احتياجاته المعرفية والثقافية ، مؤكداً حرص رئاسة جامعة الجوف على توفير كل ما يلزم للرقي بما تقدمه الجامعة من مخرجات وخدمات، والتحول الأكاديمي والبرامجي سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتوجهات قيادتنا الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن.وحث الدكتور الشايع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة الإيجابية في التعامل والعمل والتحلي بالمسؤولية في تحمل أعباء العملية التعليمية، والإسهام بأفكارهم وآرائهم وخبراتهم في التطوير والجودة.// انتهى //14:31ت م0110