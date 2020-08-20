القطيف 01 محرم 1441 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أمس، العديد من المشروعات البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة، شملت مشروع مبنى بلدية المحافظة الجديد، ومشروع سوق الخضار والفواكه، ومشروع مركز الأمير سلطان الحضاري.وأطلع المهندس الحسيني على سير العمل في المشروعات ونسب إنجازها، وبحث مع مقاولي ومهندسي المشروعات أهم الملاحظات حول أعمال التنفيذ.وأكد أن خطوات تنفيذ المشروعات تتم وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع الالتزام بالجودة الإنشائية، بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لجميع المشروعات، منوها بأن المشروعات الجاري تنفيذها سيكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المحافظة.وشهدت محافظة القطيف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي لها الأثر في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة.// انتهى //15:16ت م0134