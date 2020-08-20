جيزان 01 محرم 1442هـ الموافق 20 أغسطس 2020م واسواصلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .وكانت المدارس قد أعلنت مطلع الأسبوع عن جداول لمواعيد صرف الكتب للمراحل الدراسية وأرسلت رسائل نصية لهواتف أولياء الأمور وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة ، كما أطلقت الإدارة عدداً من المبادرات لضمان إيصال الكتب بأمان وذلك من خلال مبادرة (استلم كتبك بشكل آمن) بهدف التيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات وإيصال الكتب إلى منازلهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأوضح المدير للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الهيئة الإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم قاموا بتنظيم حضور الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للمدارس لاستلام المقررات وذلك من خلال تعقيم المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المبادرات التي تسهم في وصول الكتب لجميع الطلاب والطالبات بشكل آمن ، وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمكاتب التعليم والمدارس للوقوف على آلية التوزيع وتقديم الدعم لمنسوبي المدارس ، متمنياً للجميع عاماً دراسياً ناجحاً وحافلاً بالجد والاجتهاد.// انتهى //15:20ت م0136