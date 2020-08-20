نجران 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولات ميدانية على الأنشطة الجديدة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف بنسبة 70 % ،وذلك مع بدأ تطبيق القرار على مستوى المملكة.وأوضح عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن قرار التوطين يستهدف 9 أنشطة جديدة لرفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وإتاحة الفرصة لهم لالتحاق بسوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن اللجنة زارت ٢٤ محلاً من مختلف الأنشطة،وحصرت خمسة فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين،كما تم إنذار ٤ منشآت مستهدفة بقرار التوطين.// انتهى //15:28ت م0139