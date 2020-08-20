القريات 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسوقعت مديرية الشؤون الصحية بالقريات اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات، سعياً لتطوير التعاون فيما بينهما ، وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في المجالات التثقيفية والتوعوية.ووقع المذكرة من صحة القريات مديرها الدكتور محمد بن موسى الخمعلي فيما وقع عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الريض .ونصت المذكرة على التعاون بين الجانبين في تحقيق أهداف ايصال حاجة المرضى من العلاج والخدمات الاستشارية بما يخدم أهداف الجانبين، بالإضافة إلى تبادل ومشاركة خبرات كل طرف للآخر.// انتهى //15:34ت م0140