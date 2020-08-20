الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستقيم وحدة الدراسات العليا بجامعة الأمير سلطان اختبارات اللغة الإنجليزية (IELTS) للطلاب والطالبات المتقدمين لدراسة الماجستير يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.أوضح ذلك المشرف على الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبد الحكيم بن عبد الرحمن الماجد، مشيرًا إلى أن الجامعة اتفقت مع المجلس الثقافي البريطاني لعقد الاختبار للطلاب والطالبات المتقدمين لدراسة الماجستير في رحاب الجامعة لتمكينهم من تقديم شرط اللغة قبل بدء العام الأكاديمي الجديد.وأضاف الماجد أن الاختبار سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء 24 - 25 من أغسطس الجاري في معامل الجامعة على فترتين مع الأخذ في الحسبان جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من مراعاة التباعد بين المتقدمين واستخدام الكمامات وكذلك طرق التعقيم المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة اللغة الإنجليزية يعدّ أحد الشروط الأساسية للقبول في الدراسات العليا بالجامعة، ومتوقعًا أن يتقدم للاختبار أكثر من مئة طالب وطالبة قبلوا في الدراسات العليا.//انتهى//15:36ت م0141