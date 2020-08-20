إسلام آباد 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن مقتل 17 شخصاً بينهم نساء وأطفال جراء الحوادث التي سببتها سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة في إقليم البنجاب الشرقي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضح مسؤولون في إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية أن معظم الضحايا سقطوا في حوادث انهيار أسقف المنازل، حيث قتل تسعة أشخاص من أفراد أسرة واحدة عندما انهار سقف أحد المنازل في مدينة شيخوبورا، كما قتل أربعة أشخاص بحادث مماثل في مدينة لاهور.وأضافوا أن ثلاثة عمال لقوا حتفهم عندما انهار جزء من أحد مناجم الفحم الحجري في منطقة كلركهار بسبب الأمطار الغزيرة، فيما قتل شخص بسبب التعرض لالتماس كهربائي.// انتهى //15:40ت م0143