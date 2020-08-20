المدينة المنورة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسدشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مكتباً نسائياً في محافظة خيبر، لخدمة المواطنات في إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأمهات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الالكترونية على منصة " أبشر " لاستقبال طلبات المستفيدات من خدمات الأحوال المدنية.ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب بجميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.// انتهى //17:08ت م0175