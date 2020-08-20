القطيف 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسبلغت مصروفات اللجان التنموية والخدمية بجمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف خلال شهر يوليو الماضي 308.539 ريالاً استفاد منها ٢٩٢ حالة من المستفيدين من خدمات الجمعية.وأوضح التقرير المالي الشهري الذي أصدرته الإدارة المالية بالجمعية أن هذه المصروفات توزعت بين اللجان، حيث احتل برنامج شؤون المساكن قائمة المصروفات بمبلغ 205.097 ريالًا من مجموع المساعدات المقدمة للأسر، استفاد منه ٤١ حالة توزعت بين شراء أجهزة بتكلفة 61.980 ريالًا قُدمت لـ ٢٨ حالة، وصيانة أجهزة بمبلغ 3.560 ريالًا صرفت لـ ١٣ حالة، وإيجار منازل بمبلغ 21.500 ريال، ومساعدة شراء منازل بمبلغ 7.000 ريال، وبناء منازل بمبلغ 71.499 ريالًا، وتحسين المساكن بمبلغ 39.558 ريالًا.وأضاف التقرير أن برنامج شؤون الأسر قدم الدعم لـ ١٤٥ حالة من مستفيديه بمبلغ 100.616 ريالًا، توزعت بين مساعدات دائمة نقدية وعينية وعلاج وغيره، وبلغت مصروفات برنامج المساعدات الصحية 14.257 ريالًا لـ ٣٥ حالة، فيما استمرت الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمصابات الحريق بصرف مبلغ 6.236 ريالًا قدمت لـ ١٣ مصابة، وصُرِفت مساعدات برنامج كافل اليتيم لـ ٢٦ حالة بمبلغ 23.167 ريالًا.فيما بلغت مساعدات برنامج المساعدات التعليمية 1.500 ريال ساهمت في تغطية الاحتياجات الدراسية لطالب واحد فقط، وشاركت لجنة الزواج الميسر بتقديم المساعدات لـ ٥ حالات بمبلغ 26.000 ريال تنوعت بين إعانات زواج ومصروفات عينية.يذكر أن جمعية مضر الخيرية سعت مؤخرًا إلى استحداث حزمة من الخدمات الإلكترونية في موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، تسهيلًا لخدمة المستفيدين والوصول إلى المتعففين، وطالبي المساعدة، أو في حال الإبلاغ عن حالة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، التي توجد على موقع الجمعية www.mudhar.org وعلى التطبيق المستحدث على الأندرويد باسم " جمعية مضر ".// انتهى //17:47ت م0182