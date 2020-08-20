الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم, توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية .واطلع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على عدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وشارك الوهيبي في توزيع المقررات الدراسية, مؤكدا لأولياء الأمور أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.// انتهى //17:49ت م0184