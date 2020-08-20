واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات بحق ستة أفرادٍ من مؤيدي نظام الأسد من العسكريين والموظفين الحكوميين والماليين، بهدف مواصلة الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته ضد الشعب السوري.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، أن العقوبات طالت أحد مساعدي بشار الأسد (ياسر إبراهيم)، لتورطه في منع أو عرقلة أي حل سياسي للصراع السوري، حيث استخدم شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء.كما فرضت عقوبات ضد مكتب الرئاسة السورية، وضد حزب البعث السوري، والمستشار الإعلامي الرئاسي للأسد (لونا الشبل)، و (محمد عمار الساعاتي) - أحد كبار مسؤولي حزب البعث الذي قاد منظمة سهلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات المدعومة من الأسد.وأوضح البيان أن عقوبات فرضت على قيادة العديد من الوحدات العسكرية السورية، لجهودها في منع وقف إطلاق النار في سوريا، حيث عُين قائد الدفاع الوطني (فادي صقر)، وقائد اللواء 42 العميد (غيث دلة)، وقائد فوج حيدر بقوات النمر ( سامر إسماعيل).// انتهى //19:03ت م0191