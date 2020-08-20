مكة المكرمة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسنفذت وكالة شؤون البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم، جولات رقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنه نفذت عدة جولات رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، ومخالفات في المبنى وتجهيزاته، إضافةً إلى إتلاف 195 كيلوجراماً من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 21 كجم من الدجاج المعاد تجميده، و39لتر طماطم لسوء الحفظ، ومخالفة شروط النقل والتخزين.وأكَّد العبيد ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.// انتهى //19:13ت م0193