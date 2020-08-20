الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، في اجتماع كبار المانحين برئاسة الأمم المتحدة, ومشاركة كبار المانحين التنمويين في اليمن، لمناقشة إطار العمل الإستراتيجي الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 في اليمن والمرتكزات الإستراتيجية التي تضمنتها، وأهمية تنسيق الجهود التنموية في اليمن بما يعزز استدامة الأثر التنموي للمشروعات والبرامج وبناء الشراكات الفعالة على المستوى الدولي واليمني وتمكين المجتمعات المحلية.من جهة أخرى، عُقد اجتماع افتراضي موسع خلال الأسبوع المنصرم بين الفريق الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" والفريق الفني في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، -عبر الاتصال المرئي- لمناقشة التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مجال التنمية والإعمار في اليمن، واستعرض عدداً من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة أولويات المرحلة الحالية بما يعزز من دور الحكومة اليمنية ومؤسساتها ويحقق الأثر المنشود والاستدامة للمشروعات والبرامج التنموية في اليمن، وتأثير جائحة كوفيد-19 على المنظومة الإنمائية.// انتهى //19:31ت م0198