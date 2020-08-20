الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأصدرت مجلة كلية الملك خالد العسكرية عددها (141)، الذي خصصته لرصد التغييرات التي أحدثها فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على مستوى العالم في مختلف المجالات، حيث أبرزت في رسالة القارئ للمشرف العام للمجلة اللواء محمد بن مرزوق الحبابي الدور الهام الذي قامت به المملكة خلال الأزمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث دعت قيادتنا الرشيدة إلى اجتماع قمة الدول العشرين الاقتصادية الذي ترأس المملكة دورته الحالية لمناقشة السبل وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، مؤكدة بتلك الدعوة على دورها المحوري في" انتهاز الفرص الممكنة لتوحيد جهود الدول نحو بناء غدٍ أفضل لشعوبها، وتكاتف الإنسانية بأجمعها لمواجهة الأزمات وتقليل آثارها المختلفة".وتناول العدد في بعض مقالاته انعكاسات جائحة كورونا على الاتجاهات السياسية، وأثرها على الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية، وتأثيرها على ممارسات إدارة الموارد البشرية، في حين تطرقت عبر مقالات أخرى لجائحه كورونا من منظور المسؤولية الجنائية عند نشر فيروس كورونا، وتعاطي منظمة الصحة العالمية مع الجائحة (نجاحات أم اخفاقات) ودور منظومات المواجهة الصحية في التصدي للجائحة، وعلاج الأورام الإشعاعي في ظل جائحة كورونا.وعلى الصعيد الداخلي، رصدت بعض التقارير والمقالات جهود وزارة الحرس الوطني في مواجهة الجائحة، وجهود القوات العسكرية السعودية خلال الأزمة، ودور الإعلام في مواجهة الجائحة ، والعبر والإيجابيات الناجمة عن جائحة كورونا؛ إضافة إلى ما تضمنه العدد من موضوعات عن قاعدة الإمداد والتموين في وزارة الحرس الوطني، وسرعة الاستجابة لإسناد الوحدات باستخدام الأنظمة الإلكترونية، فضلًا عن الأبواب الثابتة بالمجلة.// انتهى //20:19ت م0205