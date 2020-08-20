سياسي / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة
الخميس 1442/1/1 هـ الموافق 2020/08/20 م واس
الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية من العاصمة (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
// انتهى//
20:21ت م
0206