طريف 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسواصلت مدارس مكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ، تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ .وأوضح مكتب التعليم بالمحافظة ، أن المدارس التابعة له وعددها 70 مدرسة يدرس فيها أكثر من 15 ألف طالب وطالبة ، تواصل عملية تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، مبيناً أن كل مدرسة تقوم بعملية التسليم من خلال جداول زمنية محددة ، مع التأكيد على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.// انتهى //20:32ت م0208