بريدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسحقّق النصر انتصاراً كبيراً على مضيفه التعاون بأربعة أهدف مقابل هدف ، خلال مواجهتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ، ضمن منافسات الحولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .افتتح النصر أهدافه مبكراً عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله ، وفي الدقيقة 17 أضاف المغربي نور الدين مرابط هدف النصر الثاني ، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم النصر بهدفين دون رد.تكرر سيناريو الشوط الأول مع بداية شوط المباراة الثاني ، حيث استطاع النصر تسجيل هدفه الثالث عن طريق عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 49 ، وفي الدقيقة 81 سجل عبدالرزاق حمد الله هدفه الشخصي الثالث في المباراة وهدف النصر الرابع من ركلة جزاء ، فيما سجل هدف التعاون الوحيد البرازيلي هيلدون راموس في الدقيقة 54.وبهذا الفوز يقلّص النصر الفارق النقطي بينه وبين المتصدر الهلال إلى 6 نقاط " مؤقتاً " ويصل للنقطة 54 ، ويتجمّد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز الـ 10.// انتهى //21:22ت م0222