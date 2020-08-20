الرباط 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1325 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 47638.وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 775، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء الى 32806 بعد تعافي 1320 شخصا ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج حاليا هو 17075، من بينها 194 حالة حرجة .//انتهى//21:34ت م0226