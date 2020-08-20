محايل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسكثّفت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة جولاتها الرقابية التي شملت عددًا من المحال التجارية والأسواق والمسالخ والمنشآت الغذائية.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية نفّذت 60 جوله أسفرت عن ضبط 13 مخالفة وإغلاق 6 محال، فيما صادرت البلدية 24 كيلو جراما و 15 لتراً من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .وأكَّد آل مصمع ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.// انتهى //21:50ت م0228