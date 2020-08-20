واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأكدت الولايات المتحدة الأميركية، دعمها سيادة بيلاروسيا وسلامتها الإقليمية، وكذلك تطلعات الشعب البيلاروسي لاختيار قادته واختيار طريقه الخاص دون تدخل خارجي.وأعربت الخارجية الأميركية في بيان صادر اليوم، عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي تم ارتكابها ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين ، واعتقال مرشحي المعارضة والمتظاهرين السلميين ، وقطع خدمة الإنترنت في بيلاروسيا ، وإساءة معاملة المحتجزين، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين ظلماً ، ومحاسبة المفقودين.وأيّدت الخارجية الأميركية في بيانها، إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب البيلاروسي كمسألة مبدأ، مشيرةً إلى أن انتخابات 9 أغسطس لم تفِ بهذا المعيار.وحث البيان حكومة بيلاروسيا على قبول عرض رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتسهيل الحوار وإشراك جميع أصحاب المصلحة، وإشراك المجتمع البيلاروسي بفاعلية ، بما في ذلك من خلال مجلس التنسيق الوطني المنشأ حديثًا ، بطريقة تعكس ما يطالب به الشعب البيلاروسي ، من أجل مستقبل بيلاروسيا.// انتهى //21:52ت م0229