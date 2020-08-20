عمّان 01 محرم 1442هـ الموافق 20 اغسطس 2020م واسأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات المدروسة والكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.وشدد على ضرورة تطوير ومراجعة مصفوفة الإجراءات بشكل مستمر، والاستجابة الفورية والفعالة، بما يضمن التعامل مع الوضع الوبائي وإعادة احتوائه.وأعاد التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على المنافذ الحدودية لتنظيم حركة الشاحنات، ووضع تعليمات للتعامل مع أي تطورات، وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة.وشدد على ضرورة المتابعة المتواصلة والاستمرار بالتنسيق بين جميع المؤسسات في تنفيذ التعليمات الخاصة بالوضع الوبائي في الأردن، ومراعاة الظروف المعيشية والوظيفية للمواطنين وتنقلهم.// انتهى//22:03ت م0231